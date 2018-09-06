В БПП рассказали, зачем Порошенко собирает их в ресторане

Члены фракции БПП в Раде на вечеринке в ресторане с главой государства будут обсуждать новый политический сезон

Об этом нардеп от БПП Алексей Гончаренко рассказал журналистам, передает "ДС" со ссылкой на Depo.ua.

"Блок Петра Порошенко встречается с президентом - это абсолютно нормальная практика. Иногда мы встречаемся в формальной обстановке, а иногда - в неформальной. Сегодня встречаемся в неформальной. Собираемся обсуждать политический сезон, который начался и нашу работу, как всегда", - говорит Гончаренко

Он добавил, что неизвестно, где состоится встреча.

"Известно водителю автобуса, куда он меня привезет - там и будет", - улыбается нардеп.

Напомним, ранее народный депутат Валерий Карпунцов заявил, что президент Петр Порошенко сегодня проведет неформальную встречу с депутатами фракциии БПП.