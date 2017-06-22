В Брюсселе проходит встреча Порошенко с Меркель

Президент Украины Петр Порошенко проводит двустороннюю встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Встреча проходит в Брюсселе на полях саммита Европейской народной партии.

Порошенко сегодня, 22 июня, находится с рабочим визитом в Брюсселе.

Ожидается, что президент проведет встречу с президентом Европейской народной партии Джозефом Долем, а также другими лидерами государств-членов Евросоюза.

Кроме этого, Порошенко примет участие в расширенном саммите Европейской народной партии.

Глава государства проинформирует собеседников об обострении ситуации с безопасностью на Донбассе, о состоянии выполнения и конкретных случаях нарушения российской стороной Минских договоренностей с целью обеспечения положительного решения Европейского Совета о продлении секторальных санкций против России.

Также Порошенко планирует обсудить вопросы, связанные с подготовкой к саммиту Украина-ЕС 12-13 июля в Киеве. Об этом сообщает УНИАН.