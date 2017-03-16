В чем суть скандала НАБУ

Антикоррупционный комитет Верховной Рады в отсутствие председателя Егора Соболева собрался на рассмотрение кандидатуры Найджела Брауна на должность члена аудиторской комиссии Национального антикоррупционного бюро. Сегодня утром часть членов комитета потребовали от Соболева назначить внеочередное заседание, чтобы рассмотреть кандидатуру Брауна.

Соболев выполнил их требование и предложил собраться в пятницу, 17 марта, информирует еizvestia.com.

Однако депутаты, представляющие "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Возрождение", проигнорировали решение Соболева и решили проводить заседание сегодня. Председательствующим - в отсутствие Соболева - был назначен депутат Юрий Савчук (НФ). За столом комитета собрались 15 депутатов, то есть большинство комитета.

Стоит отметить, что еще несколько дней назад такие события были бы невозможными, но во вторник, 14 марта, парламент определил в комитет дополнительно троих провластных депутатов- Андрея Немировского, Татьяну Рычкову и Юрия Буглака.

Собравшиеся члены комитеты 12 голосами "за" приняли решение вынести на рассмотрение парламента две кандидатуры в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки эффективности деятельности: Роберта Сторча и Найджела Брауна.

Глава комитета Егор Соболев назвал это собрание и его решение незаконным. Напомним, что раньше комитет направил в Раду проект постановления No5571, где было внесено только одно имя - американца Роберта Сторча, заместителя генерального инспектора Департамента юстиции Соединенных Штатов Америки.

Однако партии власти - "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" - неожиданно выдвинули альтернативного кандидата. Им стал британский следователь Найджел Браун. Это сорвало назначение Сторча.

По мнению оппозиции, власть хочет видеть Брауна на должности аудитора, так он поможет взять НАБУ под контроль.

Представитель объединения "Еврооптимисты" Светлана Залищук подчеркнула, что решение "квази-комитета" должно быть обжаловано в суде.

По материалам inforesist.org