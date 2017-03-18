В Черное море вошел десантный корабль США

Пройдя через Босфорский пролив, в акваторию Черного моря для участия в американо-румынских учениях Spring Storm зашел десантный корабль Военно- морских сил США Carter Hall.

В Черное море прибыл десантный корабль Военно-морских сил США Carter Hall, пройдя 17 марта через Босфорский пролив. Об этом сообщается на сайте 6-го флота военно-морских сил США.

На борту судна находится отряд морской пехоты, который вместе с экипажем Carter Hall примет участие в совместных с Румынией учениях Spring Storm- 2017.

"Учения предоставят Carter Hall ценную возможность поработать с нашим союзником по НАТО в Черноморском регионе. Мы рассчитываем на расширение нашего взаимного сотрудничества в целях повышения безопасности", - сказал офицер корабля Тимоти Картер.

Сообщается, что Carter Hall покинул военно-морскую базу Литл-Крик в штате Вирджиния 25 февраля.

16 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО расширит присутствие в Черном море, оно будет сбалансированным и оборонным.