В Черновцах депутат от БПП за год купил 63 квартиры

Депутат Черновицкого горсовета от БПП Ромео Скрипа в прошлом году умудрился купить 63 квартиры, а также несколько нежилых помещений, земельных участков и мест под автомобили. Об этом сообщает общественное движение "Чесно".

Примечательно, что депутат каким-то образом смог в течение одного дня стать владельцем сразу 31 квартиры. Сначала Скрипы приобрел 39 объектов недвижимости, в том числе 31 квартиру, 2 нежилых помещения и 6 машиномест.

По данным "Чесно", суммарная стоимость квартир составила 10,3 млн грн. Это значит, что Скрипа в среднем заплатил 5250 грн за квадратный метр, хотя минимальная рыночная стоимость жилья в Черновцах составляет 7876 грн за квадратный метр.

Депутат отказался рассказывать по телефону, как купил столько недвижимости по такой привлекательной цене, заявив, что на объяснения необходимо время. Он пообещал прояснить ситуацию через несколько дней, но так и не вышел на связь.

Кроме того, в июле прошлого года Скрипа купил еще 48 объектов недвижимости, включая 32 квартиры. На эти сделки он потратил 13,4 млн грн.

Отметим, что в 2016 году Ромео Скрипа приобрел недвижимость на 12,1 млн грн, при этом в своей декларации он указал доход в размере 643 тыс. грн. Еще 9 млн депутат горсовета получил от двух лиц, которые являются его родственниками.

Любопытно, что Ромео Скрипа владеет строительной компанией ООО "Ромтис Строй", в которой стоимость квадратного метра жилья достигает 900 долларов. Читайте также: Кратковременная потеря памяти: прокурор на Закарпатье забыл задекларировать почти 900 тыс. гривен

Кроме того, супруга депутата Ольга Скрипа купила автомобиль BMW X6 стоимостью 45 тыс. грн. При этом рыночная стоимость такой машины составляет порядка 40 тыс. долларов. Гройсман задекларировал миллионы от продажи недвижимости

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