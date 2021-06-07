Відбулась телефонна розмова Байдена з Зеленським, - Білий дім

Президент США Джозеф Байден провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана, під час розмови Байден запросив Зеленського відвідати з візитом Вашингтон цього літа.

"Він заявив президенту Зеленському, що чекає (можливості - ред.) прийняти його в Білому домі тут, у Вашингтоні, цього літа, після того як він повернеться з Європи", - сказав Салліван в понеділок на брифінгу.

Байден також запевнив Зеленського у підтримці Вашингтоном територіальної цілісності і суверенітету України.

Як уточнив Володимир Зеленський, зустріч має відбутися у Вашингтоні наступного місяця.

"Дякую Джозефу Байдену за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США", - написав Зеленськийу Twitter.

Нагадаємо, за інформацією американських ЗМІ Білий дім розглядав можливість запросити президента України Володимира Зеленського у Вашингтон для зустрічі з Джозефом Байденом напередодні його саміту з президентом Росії Володимиром Путіним, але відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво НАК "Нафтогаз".

Зустріч Байдена з Путіним запланована на 16 червня. Сторони мають обговорити ситуацію навколо подій в Україні та Білорусі, а також - тему стратегічної стабільності.

Президент України під час пресконференції за підсумками другого року каденції зазначив, що побоюється, що Байден і Путін домовляться про зняття санкцій з "Північного потоку".