"В ідеалі - до Різдва": США сподіваються на швидке звільнення українських моряків - Волкер

Сполучені Штати закликають Росію звільнити захоплених біля Керченської протоки українських моряків і сподіваються, що це станеться якомога швидше.

Про це в інтерв'ю українським ЗМІ, серед яких був ТСН.Тиждень, заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

На його думку, звільнення українських моряків до Різдва цілком ймовірне.

"Всі ми закликаємо Росію зробити це як жест доброї волі. І, я сподіваюсь, вони переймаються тим, щоби не погіршити ситуації, тож, ми можемо отримати певний імпульс...", - сказав Волкер.

Спецпредставник США нагадав про нещодавню розмову між президентом Росії Володимиром Путіним та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, під час якої керівник Кремля у питанні щодо моряків послався на так званий "законний процес всередині Росії".

"Утім, навіть, якщо він послався на законний процес, через який мають пройти моряки, ми сподіваємося, що це буде зроблено якомога швидше, якщо докладати зусиль. Але найголовніше - це звільнити моряків якнайшвидше. В ідеалі - до Різдва", - сказав Курт Волкер.