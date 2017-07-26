В "деле 2 мая" в Одессе арестовали экс-чиновника ГСЧС

Нацполиция и сотрудники Департамента уголовного розыска во время спецоперации в Одессе задержали бывшего первого заместителя начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области Руслана Великого. Об этом сообщает в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Он отметил, что Руслан Великий "во время выполнения своих служебных обязанностей не принял меры по направлению имеющихся сил и средств для тушения пожара в доме профсоюза во время трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе, когда погибли 42 человека и 125 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести".

Аброськин уточнил, что задержанный с 2016 года уклонялся от следствия и находился в розыске. "Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей", - отметил он.

Также Аброськин сообщил, что бывший "босс" Великого Владимир Боделан скрывается от правоохранительных органов Украины во временно оккупированном Крыму, где занимает должность "руководителя МЧС".

В течение 2017 года оперативники полиции задержали 4 человека, которые подозреваются в совершении преступлений 2 мая 2014 года в Одессе.