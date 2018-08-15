В деле Насирова не удовлетворили отвод судей

Шевченковский районный суд Киева на заседании 15 августа не удовлетворил отвод судей делу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры дочитал обвинительный акт по делу Насирова до 260 страницы. Чтение обвинительного акта продолжалось около получаса. Прокурор успел зачитать 15 страниц.

Остальные 1,5 часа суд рассматривал заявление обвиняемых об отводе судей. Отвод всей коллегии заявили Насиров и руководитель Департамента погашения долга ГФС Владимир Новиков, сообщает Судебный репортер.

По словам Насирова, он предполагает предвзятость судей и давление на них. В частности, он и его адвокаты считают, что суд более полугода незаконно продолжает ему меру пресечения в части обязанностей. По их мнению, суд не может автоматически продолжать меру пресечения, избранную на стадии досудебного расследования, и прокурор должен был обращаться о применении такого после передачи дела в суд.

Также, по словам адвокатов, суд не включает в описательную часть решений о мерах аргументы защиты. При этом прокурор САП Симкив заметил, что полный текст последнего постановления от 13 августа еще не оглашался и сторонам не предоставлялся.

Адвокат Константин Дорошенко напомнил, что 13 августа суд принимал решение о продлении срока меры пресечения после окончания рабочего дня (официально в понедельник Шевченковский суд работает до 17:00). Как известно, в этот день заседание прерывалось в связи с сообщением о заминировании суда.

Прокуроры САП называли отвод судей надуманным и необоснованным. Прокурор Андрей Перов сообщил, что в начале судебного разбирательства было подано ходатайство о продлении срока меры пресечения и обязанностей.

Суд заявленный отвод не удовлетворил. Прокуроры продолжат зачитывать обвинительное заключение 20 августа.

За более чем полгода в суде зачитано 260 из 774 страниц обвинительного акта.

Шевченковский районный суд Киева 13 августа продлил на два месяца, до 11 октября, обязательства экс-главы ГФС Романа Насирова. Согласно решению, Насиров обязан носить электронный браслет и не выезжать за пределы Украины.

По версии следствия, Насиров причастен к так называемой "газовой схеме Онищенко". По мнению детективов НАБУ, в течение 2015 года он принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в схеме, на общую сумму 2,019 млрд грн.

Насирова обвиняют в том, что решения принимались задним числом и без согласования с Министерством финансов. Кроме того, следствие утверждает, что он соврал "Укргаздобыче" и Государственной службе геологии и недр об отсутствии у этих компаний налогового долга. Этим он скрыл факт невыполнения ими условий договоров о совместной деятельности в части уплаты ренты, что могло бы стать основанием для расторжения договоров.

Обвиняемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Потерпевшим выступает компания "Укргаздобыча".

Ранее глава САП Назар Холодницкий заявил, что чтение обвинительного акта может затянуться на два года.

В конце июля Насиров заявил, что планирует участвовать в выборах президента Украины.