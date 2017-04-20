В деле об увольнении Шокина суд вызвал на допрос Порошенко

Высший административный суд вызвал президента Украины Петра Порошенко в деле об увольнении генерального прокурора Виктора Шокина, по которому он является ответчиком.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на повестку.

Судебное заседание назначено на 15:00 час в четверг, 20 апреля.

На прошлое заседание по этому делу не явился ни сам истец, ни его представители.

Шокин подал иск в суд, пытаясь доказать нарушение процедуры.

29 марта 2016 года Верховная Рада проголосовала за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Он был назначен в феврале 2015 года, однако его работу критиковала общественность за промедление с расследованием резонансных дел.