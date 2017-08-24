В День Независимости Украины в Киеве пройдет военный парад

В четверг, 24 августа, по случаю 26-й годовщины со Дня провозглашения Независимости Украины в центре Киева пройдет военный парад.

Его будет принимать президент Украины Петр Порошенко, который перед этим планирует возложить цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.

Парад начнется в 10.00. В составе парадных расчетов и знаменных групп в параде примет участие 231 военнослужащий из 10 иностранных государств, в частности, 9-ти стран, входящих в НАТО.

В этом году парад пройдет без торжественного прохождения военной техники. Вместе с тем, на Крещатике между Майданом Независимости и Европейской площадью будет проходить выставка нового и модернизированного вооружения и военной техники, на которой представлены 70 образцов ВВТ.

Гостями парада будут 9 министров обороны зарубежных стран. В частности, для участия в торжествах и официальных встречах с первыми лицами Украинского государства в Киев прибыл министр обороны США Джеймс Мэттис. В параде также будут участвовать грузинские военные во главе с министром обороны Леваном Изория.

В 21.00 на Майдане Независимости начнется большой классический концерт с участием Национального президентского оркестра и оркестра Воздушно-десантных войск США. Во время концерта будут звучать украинские, американские и европейские хиты в совместном исполнении оркестров.