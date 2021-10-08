Відкликати Третьякову з посади голови комітету можливо, змінивши постанову, але таких ініціатив поки що немає - Корнієнко

Народні депутати поки що не виступали з ініціативою щодо внесення змін до постанови про комітети Верховної Ради, які стали б підставою для відкликання Галини Третьякової з посади голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Це (відкликання з посади керівника комітету - ІФ) інший процес: ініціюються зміни до постанови про комітети. Ми поки що таких змін не бачили, ми їх теж не ініціювали. Подивимося, чи будуть такі ініціативи від колег", - пояснив Корнієнко журналістам у кулуарах парламенту в п'ятницю.

Водночас він зазначив, що в самій фракції "Слуга народу" спостерігається "неоднозначне ставлення до зміни саме голови комітету".

Крім того, коментуючи ініціативу про відсторонення Третьякової від участі в пленарних засіданнях на п'ять днів, Корнієнко звернув увагу на "одну проблему", яка полягає в тому, що "все, сказане депутатом поза парламентською залою та комітетами, не є формальним приводом для таких дій стосовно цього депутата".

"Тому, чесно кажучи, як регламентний комітет далі діятиме, мені складно сказати. Вони засідатимуть наступного пленарного тижня", - додав парламентарій.

Як повідомлялося, керівник комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова у фракційному чаті "Слуги народу" прокоментувала смерть члена депутатської групи "За майбутнє" Антона Полякова, зокрема, фразою "одним ворогом менше".

Після цього члени групи "За майбутнє" вимагали від керівництва фракції "Слуга народу" вибачень за висловлювання Третьякової.

У підсумку всі фракції парламенту підписали листа до комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту з вимогою відсторонити Третьякову від участі в пленарних засіданнях на п'ять днів. Крім того, голови всіх фракцій та груп українського парламенту, крім "Слуги народу", зібрали підписи та звернулися із закликом до голови Верховної Ради та керівника регламентного комітету відкликати Третьякову з посади голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

8 жовтня до поліції Києва надійшла інформація про те, що в Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова - народного депутата України.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловікові стало погано дорогою в таксі, його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "Природна смерть".