Відкриття "Кришталевої стіни плачу" у Бабиному Яру: вшанування пам'яті і неоднозначний перфоманс

У Києві тривають жалобні заходи до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. Сьогодні на території Бабиного Яру відкрили "Кришталеву стіну плачу" художниці Марини Абрамович.

Участь у вшануванні загиблих взяли президенти України, Ізраїлю та Німеччини - Володимир Зеленський, Іцхак Герцог та Франк-Вальтер Штайнмаєр.

На відкриття Стіни плачу прийшли митрополит Київський і всієї України Єпіфаній, митрополит Київський і всієї України, глава УПЦ Онуфрій, а також митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло. Крім релігійних діячів журналісти побачили на заході журналіста Дмитра Гордона, музиканта Святослава Вакарчука, боксера Володимира Кличка, бізнесмена і екснардепа Віктора Пінчука.

Також до участі запрошені українці, котрі рятували євреїв від смерті під час нацистської окупації та отримали звання Праведників народів світу.

Варто нагадати, що зведення 40-метрової "Кришталевої стіни плачу" з каменю архітекторки Марини Абрамович, відомої своїми емоційними провокаціями у мистецтві не менше за художнього керівника Меморіального центру Голокосту, скандального російського режисера Іллю Хржановського, стартувало 6 серпня. До зведення інсталяції, проти якої заявили ряд українських науковців, культурних діячів, дисидентів та єврейських громадських активістів, причетна приватна структура, що зветься "Меморіал Голокосту "Бабин Яр", фінансована передусім донорами з Російської Федерації (серед спонсорів - російські бізнесмени з оточення Володимира Путіна Михайло Фрідман та Герман Хан).

Одними з найвідоміших і неоднозначних робіт Марини Абрамович є "Балканське бароко", коли мисткиня перемивала купу кривавих кісток в пам'ять про жертв воєн на теренах колишньої Югославії, та "Голий перфоманс".

Навесні нинішнього року, попри застережливий лист СБУ, протести духовенства, науковців та тисяч громадян, на території Кирилівського православного кладовища було збудовано ще одну інсталяцію - "Меморіальну синагогу.

Крім того, всі артоб'єкти, які зводять у Бабиному Яру під керівництвом Макса Яковера та Іллі Хржановського, є "тимчасовими". Як би це парадоксально не звучало, але за документами вони вважаються МАФами. Співголова Асоціації єврейських організацій і громад (ВААД) України Йосиф Зісельс - відомий критик цього проєкту, пояснює, що такі ж "дозволи" отримують дрібні підприємці Києва, наприклад, для встановлення кіосків.

Нагадаємо, Київрада кілька разів переносила розгляд проєкту "Бабин Яр" від скандального російського режисера Хржановського. Кличка і Київраду закликали не підтримувати російський проєкт меморіалу "Бабин Яр". А СБУ заявляло про можливе використання центру Голокосту "Бабин Яр" для дискредитації України.

Великий Київ

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