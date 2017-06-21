В Днепре один из членов команды Филатова пойман на взятке, - СМИ

Чиновника задержала Нацполиция в рамках дела о коррупции.

Вечером 20 июня в Днепре задержали начальника управления торговли горсовета Александра Каховского. Чиновника подозревают в получении взятки. Об этом пишут "Українські новини".

По данным сотрудников горсовета, в конце рабочего дня в помещение мэрии, расположенном по ул. Короленко, пришли люди в масках и начали проводить обыск и выносить компьютеры. Как отметил на своей странице в сети Фейсбук депутат горсовета Дмитрий Хозин, это были сотрудники национальной полиции. Они и задержали Александра Каховского в подозрении в получении взятки. По данным источников, чиновник пожаловался на проблемы с сердцем, ему вызвали скорую помощь, но врачи не зафиксировали опасного для жизни состояния.

По данным общественного активиста Александра Снисаря, Каховского и сотрудника его управления Катюжаного задержали сотрудники прокуратуры Днепропетровской области и УЗЭ в Днепропетровской области при получении очередной части неправомерной выгоды в размере 5400 грн.

"По имеющейся информации начальником управления торговли департамента экономики, финансов и бюджета ДГС Каховским, ведущим специалистом КП ДГС Катюжаным была создана преступная схема получения неправомерной выгоды при заключении договоров на использование объектов благоустройства города. Неправомерная выгода перечислялась в безналичной форме, путем заключения фиктивных договоров с предпринимателями на оказание консультационных услуг и их последующая оплата. Далее, денежные средства конвертировались (обналичивались) и присваивались фигурантами схемы. Только за три месяца по одной из групп размещенных объектов благоустройства было получено неправомерной выгоды в размере 110000 грн.", - написал Снисарь в Фейсбуке.

"Следует отметить, что данная схема действует и при заключении договоров на использование других групп объектов благоустройства (киоски, павильоны и т.д.). Просьба ко всем неравнодушным предпринимателям, которым навязывали консультационные услуги, обращаться с соответствующими заявлениями в прокуратуру Днепропетровской области, УЗЭ Днепропетровской области", - утверждает Александр Снисарь.

Заместитель городского головы Михаил Лысенко, комментируя задержание Каховского, заявил, что разговоры об обналичивании средств со счета КП звучат смешно.

"Это просто невозможно!", - отметил заместитель Бориса Филатова.

Чиновники мэрии не верят, что их коллега брал взятку и считают произошедшее недоразумением.

Александра Каховского, который, долгое время возглавляя коммунальное предприятие "Управління з організації контролю благоустрою об'єктів сфери відпочинку, споживчого ринку та захисту інтелектуальної власності", в Днепре часто упрекали в выборочном сносе ларьков, поясняя это личными отношениями с их владельцами.