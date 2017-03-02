В Днепре СБУ поймала двух госслужащих на миллионной взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с Военной прокуратурой в Днепре разоблачила двух государственных служащих в получении взятки в особо крупных размерах. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Начальник и государственный исполнитель одного из районных отделов государственной исполнительной службы, пребывая в преступном сговоре, требовали от директора одного из коммерческих предприятий города сумму в 910 тысяч гривен. В обмен на деньги чиновники были готовы заняться вопросом снятия ареста с промышленного комплекса. Также планировалось снятие его недвижимое имущество с электронных торгов СЕТАМ.

Изначально СБУ при получении части взятки задержала исполнителя, а уже после и самого руководителя райотдела ГИС.

Правоохранители квалифицируют действия нарушителей по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.