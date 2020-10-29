Відновити роботу НАЗК та е-декларування можна за кілька місяців, - Мін'юст

Відновити повноцінне функціонування Національного агентства з запобігання корупції та системи електронного декларування можна за декілька місяців. Для цього необхідно забрати в НАЗК повноваження щодо контролю суддів.

Таку заяву в інтерв'ю "НВ" зробив міністр юстиції Денис Малюська.

За словами Малюськи, зараз у міністерства є конкретне бачення того, як відновити роботу системи е-декларування у тому вигляді, в якому вона працювала до рішення Конституційного суду. Перший крок - прибрати на законодавчому рівні повноваження НАЗК щодо суддів.

"Тоді НАЗК повноцінно функціонуватиме, виконуючи свої обов'язки щодо всіх інших (а чиновників набагато більше, ніж суддів). Набрання чинності цим законом дозволить розблокувати роботу НАЗК і відкрити доступ до реєстру декларацій", - пояснив він.

Також в міністерстві хочуть створити окремий орган в судовій системі, який би контролював суддів для запобігання корупції.

"У кілька місяців (створення такого органу - ред.) не вкладеться. А щодо всіх інших чиновників, включаючи топ-посадовців Кабміну чи Верховної ради, - це можна зробити за кілька місяців", - наголосив Малюська.

Нагадаємо, нещодавно КСУ визнав неконституційним кримінальне покарання за недостовірне декларування та заблокував роботу НАЗК та реєстру декларацій.

Сьогодні президент Володимир Зеленський пообіцяв, що система електронного декларування буде працювати в Україні, попри рішення Конституційного суду.



