В ДНР распространяются слухи о возможном отстранении Захарченко в начале лета, - Тымчук

Новым главарем самопровозглашенной ДНР, по слухам, может стать экс-нардеп от Партии регионов

В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" распространяются слухи о якобы отстранении главаря ДНР Александра Захарченко в начале лета. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В среде "управленцев" ДНР распространяется информация о возможном отстранении в начале лета этого года А. Захарченко с должности главы ДНР. Причины появления данных слухов неясны", - сообщил Тымчук.

Он также отметил, что согласно тем же слухам, якобы российскими кураторами на должность главы ДНР рассматривается кандидатура А. Бобкова - народного депутата Украины VII созыва от Партии регионов, бывшего директора Горловского коксохимического завода, который в 2015-2016 гг проходил "службу" в "1-м АК ДНР" на командных должностях.

Напомним, ранее главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко пообещал в скором времени назвать имя убийцы боевика "Гиви" (Михаила Толстых).