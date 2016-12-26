В Донецке не исключили объединения с Луганском

Представитель ДНР на минских переговорах Денис Пушилин не исключает возможного объединения с ЛНР. Но сейчас этот вопрос на повестке дня не стоит, заявил он на пресс-конференции в понедельник.

"Никто не рассматривает на данном этапе целесообразность данного объединения в связи с тем, что под минскими соглашениями стоят подписи непосредственно Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Никаких пожарных событий, способствующих тому, что прямо сейчас надо объединять, пока не видим. Не исключаем, что в будущем ситуация будет меняться, но пока этот вопрос не стоит на повестке дня", - сказал Пушилин.

А полпред ЛНР Владислав Дейнего отметил, что "взаимодействие ЛНР и ДНР достаточно тесное".

"Республики между собой взаимодействуют тесно, рядом живут. Процессы, которые происходят между республиками, должны быть наглядным примером, как налаживать диалог", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Корреспондент сообщал, что переговоры по Донбассу предлагают перенести в Казахстан вместо Минска.