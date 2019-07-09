В Донецкой и Львовской областях Зеленский уволил четырех глав РГА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении четырех чиновников, занимающих посты председателей районных государственных администраций - Донецкой и Львовской областей.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Об увольнении указано в соответствующих распоряжениях No 72 - 75, опубликованных в понедельник, 8 июля,

Согласно указам президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Мороза с должности главы Марьинской райгосадминистрации в Донецкой области, главу Городокской райадминистрации Владимира Ременяка, Мостиской - Степана Буняка и Самбирской райадминистрации Николая Фрея во Львовской области.

Увольнения чиновников связаны с завершением срока полномочий пятого президента Украины Петра Порошенко, который их назначил.

ASPI

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