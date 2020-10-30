Відставка Конституційного суду: що думають експерти

Президент України Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який пропонує позбавити повноважень чинних суддів Конституційного суду України через їх рішення у справі е-декларацій та визнати це рішення "юридично нікчемним". Суспільне зібрало думки експертів щодо пропозицій президента.

Що пропонує президент

Проєкт закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства, поданий на розгляд Верховної ради президентом Володимиром Зеленськиим, пропонує визнати рішення КСУ у справі про е-декларації "юридично нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків - ред.) та залишити відповідні закони чинними без врахування рішень КСУ.

Крім того, президент пропонує припинити повноваження чинного складу КСУ та провести конкурсний відбір нових членів суду.

Про нікчемність рішення

Як повідомив Суспільному представник президента при Конституційному суді Федір Веніславський, рішення КСУ щодо е-декларацій приймалося з численними порушеннями як Конституції, так і закону про Конституційний суд, а тому цілком може бути скасоване Верховною Радою.

"Коли рішення КСУ ухвалюється в умовах реального конфлікту інтересів, а механізму оскарження рішень КСУ не існує, єдиний шлях - ініціювати визнання цього рішення таким, що немає юридичної сили, тобто є "нікчемним". Так, це є більше політико-правовим, аніж правовим рішенням. Але президент, як особа, що відповідає за національну безпеку України, має втрутитися. Адже рішення КСУ порушує як національну безпеку України, так і саму Конституцію, де закріплено євроатлантичний курс України. А гарантування роботи антикорупційних органів є серед головних вимог євроатлантичних структур", - зазначив Веніславський.

Станіслав Шевчук, колишній очільник Конституційного суду України розповів Суспільному, що пропозиції президента можуть викликати запитання, але є необхідними в умовах загрози національній безпеці

"Рішення КСУ нанесло серйозний удар по національній безпеці України, оскільки поставило під сумнів всю діяльність антикорупційних органів. І з цієї ситуації треба виходити, тож президент, як гарант Конституції, вніс свої пропозиції. Звісно, цей проєкт може викликати певні запитання, але є загальна концепція демократії, яка повинна захищати себе в таких надзвичаних умовах", - поділився міркуваннями Шевчук.

Про відставку суддів

Законодавство України однозначне у питанні відставки суддів Конституційного суду, і ні в президента, ні у Верховної ради немає такий повноважень. Втім, експерти переконують, що в разі ухвали відповідного рішення ВР припинення повноважень чинного Конституційного суду є цілком реальним.

"Під час Революції гідності парламент вже поновлював конституційний лад, коли ухвалив постанову про заміну складу суддів Конституційного суду України через узурпацію влади Януковичем. Тоді це було до певної міри політико-правове рішення, але воно було необхідне і виправдало себе. Зараз відбувається аналогічна ситуація", - повідомив Станіслав Шевчук.

Федір Веніславський, в свою чергу, наголосив, що події 2014 року не можуть бути прецедентом у нинішніх умовах.

"Ми не можемо посилатися на досвід 2014 року, оскільки тоді в конституції були закріплені положення, які дозволяли суб'єктам, які призначають суддів КСУ, припиняти їх повноваження. Зараз такої норми немає, і чинне законодавство фактично забезпечує повну недоторканість суддів. А це абсурдно та становить загрозу нацбезпеці", - наголосив Веніславський.

Що відомо

27 жовтня Конституційний суд визнав статтю "Декларування недостовірної інформації" 366-1 Кримінального кодексу такою, що не відповідає Основному закону.

Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Після цього Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного Суду закрило доступ до Реєстру декларацій.

29 жовтня президент скликав позачергове засідання РНБО через загрозу нацбезпеці, створену рішенням КСУ.

Кабмін постановив відновити роботу Реєстру декларацій, що було зроблено 30 жовтня.

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