Відставка Разумкова: спікеру відмовили у проведенні зустрічі фракції "Слуги народу"

04 октября 2021, 12:16 Политика

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков повідомив, що йому відмовили у зустрічі фракції "Слуги народу" з приводу можливої відставки голови парламенту. Про це Разумков заявив під час Погоджувальної ради депутатських фракцій та груп. "Дійсно була запропонована зустріч фракції "Слуги народу" сьогодні (4 жовтня - ред.) на 18:00 щодо ініціативи яка надійшла від колег про відкликання з посади голови верховної ради. Я отримав офіційний лист про відмову, що сенсу в такій зустрічі немає. Позиція опрацьована", - доповів Разумков. Він зазначив, що за його керівництва Рада буде працювати "тільки за регламентом" "Підписні листи на прохання Арахамії були видані у той же день. Аж два пакети, щоб всім вистачило, "щоб наверняка". Я бачив в ЗМІ інформацію про те, що голосування може відбутися у вівторок, середу. Хотів би всім нагадати, що ми живемо за регламентом. І процедури відкликання голови ВР у тому числі відбуваються за регламентом. Згідно 76, 77 статті. Інакшого не буде. Поки я голова ВР тут буде працювати закон. Потім що буде, подивимось. Може бути так, як це було у позаминулий четвер. Але поки закон і Конституція будуть працювати в стінах Верховної ради та за її межами", - наголосив Разумков. Чому опозиційні сили у ВР не підтримають відставку Разумкова. Пояснює голова "Голосу" Він додав, що в кулуарах парламенту "говорять про якусь холодну регламентну війну": "У нас дійсно триває війна не перший місяць та рік. Але це війна за верховенство права та закону. За якими нас сюди обирали люди. Але для багатьох говорити й декларувати це одне, а декларувати - це інше".Що відомо Суперечка Разумкова з фракцією виникла навколо законопроєкту No 5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Спікер відправив документ до Венеціанської комісії і його взяли в роботу, попри те, що "слуги народу" були проти такого рішення. Конфлікти між спікером і монобільшістю продовжилися на засіданні Погоджувальної ради 20 вересня. Зокрема, порядок денний Ради на 21-24 вересня 2021 року, у який не було включено законопроєкт про олігархів, не підтримала жодна фракція Ради. 30 вересня представники фракції "Слуга народу" запросили підписний лист з вимогою відставки голови Верховної ради Дмитра Разумкова. Окреме звернення за підписними листами за власною ініціативою подав голова фракції монобільшості Давид Арахамія. UA: Суспільне Новини