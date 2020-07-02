Відставка Смолія: Спільна заява бізнес-спільноти

Спільна заява бізнес-спільноти

Політичний тиск, що призвів до відставки Голови Нацбанку підриває довіру інвесторів в Україні

Бізнес-спільнота, об'єднана Американською торговельною палатою в Україні, Європейською Бізнес Асоціацією, Незалежною Асоціацією Банків України, Спілкою Українських Підприємців та Форумом Провідних Міжнародних Фінансових Установ глибоко занепокоєна відставкою Голови Національного банку України Якова Смолія, майбутньою незалежністю Національного банку України (НБУ) та продовженням співпраці з МВФ.

Забезпечення макроекономічної стабільності, незалежності Національного банку та продовження співпраці з МВФ задля прискорення економічного зростання є одним із найвищих пріоритетів для України. Сильний та незалежний Національний банк є потужним сигналом довіри для іноземних інвесторів, які приглядаються до України, для компаній, які вже інвестували мільярди доларів і створили тисячі робочих місць, а також для міжнародних партнерів, які надають фінансову підтримку для підтримки економіки.

Бізнес-спільнота постійно підтримує зусилля НБУ в реформуванні фінансового сектору України. На відміну від попередніх криз, банківська система сьогодні не є тягарем для економіки, а скоріше її рятівником. Помірна інфляція, ефективна політика з плаваючою ставкою та валютною лібералізацією, низький дефіцит поточного рахунку, значні міжнародні резерви та виважена фіскальна політика - це все найкращі міжнародні практики, основи майбутніх інвестицій та неймовірні досягнення НБУ під керівництвом Якова Смолія. Ці досягнення, які важко виборювалися і стримували кризу COVID-19, стали б фундаментом для надходження прямих іноземних інвестицій.

На початку 2019 року Національний банк отримав нагороду Central Banking Awards від спеціалізованого міжнародного журналу за значні досягнення у прозорості та розбудові діалогу зі стейкхолдерами. Факт того, що міжнародна спільнота поставила Національний банк України пліч-о-пліч із центробанками Швеції, Канади, Чехії, Ірландії та Ізраїля, свідчить про беззаперечне визнання досягнень НБУ.

Також у 2019 році Голова Національного банку України Яків Смолій отримав нагороду "Центробанкір року в Центральній та Східній Європі" від міжнародної газети GlobalMarkets. Комітет GlobalMarkets Awards відзначив успіхи Голови центрального банку Якова Смолія з дотримання послідовної монетарної політики в рік значних політичних змін у країні.

Американська торговельна палата в Україні також вручила нагороду до Дня Подяки "Вибір бізнес-спільноти 2019" Національному банку України. Нагороду було вручено за проведення ефективної монетарної політики, продовження очищення банківського сектору, захисту незалежності НБУ та сприяння макроекономічній стабільності.

НБУ є найбільш надійною установою серед іноземних інституційних інвесторів та бізнес-спільноти. Таким чином, відставка Якова Смолія через політичний тиск посилає бізнесу та інвесторам тривожний сигнал та ставить під сумнів похвальні економічні цілі Уряду та зобов'язання Президента захищати кожного інвестора в Україні.

Деякі інвестори вже призупинили нові інвестиції, оскільки рішення Уряду не відповідають його намірам щодо залучення прямих іноземних інвестицій. Більше того, транзакція про розміщення єврооблігацій, яку вчора проводило Міністерство фінансів, на суму 1,75 мільярда доларів США, була сьогодні скасована. Це безпрецедентна подія, яка вплине на можливості України отримати доступ до ринку та ціну, яку вона платить за цей доступ. У той час, коли Уряду потрібні ресурси для підтримки своїх громадян, щоб оговтатися від COVID-19, це викликає особливе занепокоєння. Україна ризикує стати фінансово ізольованою, оскільки інвестори уникають невизначеності, і ставить питання щодо її зобов'язання бути відповідальним членом світової фінансової системи.

Макроекономічна стабільність країни зараз знаходиться під загрозою. Подальший розвиток ситуації залежить від дій Президента України. У разі відставки Смолія та призначення когось, хто сприймається як потенційно не незалежний та/або той, що не заслуговує на довіру, керувати НБУ, то окрім кризи COVID-19, незабаром ми можемо зіткнутися з новою фінансовою кризою, до якої призвела сама держава.

Саме тому бізнес-спільнота закликає Президента України Володимира Зеленського: Ефективно взаємодіяти з центральним банком та дати Національному банку змогу виконувати функції, покладені на центральний банк Конституцією України та Законом України "Про Національний банк України Не здійснювати тиску на команду НБУ та залишити в повному складі виконувати свої функції членів Правління НБУ для збереження макрофінансової стабільності та інституційної спроможності Національного банку На посаду Голови НБУ подати кандидатуру правонаступника з бездоганною репутацією, який збереже незалежність НБУ та продовжить його поточний курс, зокрема монетарну політику, підтримку макроекономічної стабільності та інфляційне таргетування.

Американська торговельна палата в Україні

https://chamber.ua