В ЕС обвинили Генпрокуратуру Украины в подрыве работы НАБУ

Европейская служба внешних действий (ЕСВД) во вторник вечером обнародовала заявление пресс-секретаря Майи Косьянчич о ситуации в сфере борьбы с коррупцией в Украине, передает УНН со ссылкой на документ, опубликованный на официальном сайте службы.

"Публичное раскрытие дела о расследовании коррупции Генеральной прокуратурой существенно ослабляет способность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) эффективно проводить расследования и подрывает доверие общественности к эффективной борьбе с коррупцией", - отметили в ЕСВД.

В документе указано, что борьба с коррупцией является ключевым элементом в развитии отношений между Украиной и ЕС, на котором лежит успех других реформ.

"Как уже отмечалось, украинская власть должна усилить свои усилия для обеспечения независимости, оперативного потенциала и полной эффективности антикоррупционных учреждений. Работа этих учреждений не должна быть подорвана, но усиленная", - подчеркивается в заявлении.