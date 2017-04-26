В ЕС ожидают принятия закона об Антикоррупционном суде до середины июня

Члены международных донорских организаций и эксперты гражданского общества подготовили ряд предложений по созданию Антикоррупционного суда.

Представительство ЕС напомнило Киеву о важности антикоррупционного суда

Василий Артюшенко, ZN.UA Европейский союз ожидает утверждения Верховной Радой законопроекта об Антикоррупционном суде Украины до середины июня 2017 года.

"В соответствии со взятыми Украиной обязательствами перед МВФ, закон о создании Антикоррупционного суда должен быть принят до середины июня 2017 года", - говорится в ответе представительства ЕС на запрос относительно подготовки соответствующего законопроекта.

В европейском представительстве указали, что внесение данного законопроекта находится в компетенции украинской власти, в частности - в компетенции Верховной Рады, правительства и президента.

Отмечается, что закон о судебной системе и статусе судей предусматривает создание Высшего антикоррупционного суда, а имплементация законодательства будет определять мандат, организационную структуру, а также процесс отбора его судей.

"Неофициальная рабочая группа, в состав которой входят члены международных донорских организаций и эксперты гражданского общества, разработала некоторые предложения по созданию этого суда, сфокусировав особое внимание на взаимодействии этого нового суда с существующей судебной системой, процедуре отбора судей, а также относительно гарантий безопасности и беспристрастности , которые должны регулировать этот процесс", - говорится в ответе представительства.

В ЕС настаивают на том, что создание Антикоррупционного суда не просто является частью общей судебной реформы в стране, но также имеет особое значение для устойчивости и успеха в борьбе с коррупцией.

Ранее глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что в Украине нужно как можно быстрее создать антикоррупционный суд. "Это очень и очень важно", - подчеркнул посол ЕС.

"Борьба против коррупции идет в правильном направлении. Правительство имплементировало новые законы, создалр новые институты, такие как Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Теперь мы должны убедиться, что они эффективны и могут свободно работать, что означает, что к их работе относятся с уважением", - сказал Мингарелли.

Директор НАБУ Артем Сытник, в свою очередь, заявил, что Антикоррупционный суд в Украине можно создать до конца 2017 года. По материалам: Интерфакс- Украина