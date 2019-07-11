В ЕС планируют отменить санкции в отношении Януковича - ГПУ

Суд Европейского союза в ближайшее время может аннулировать санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"В ближайшее время Судом Европейского союза могут быть вынесены решения по искам В. Януковича, А. Януковича, А. Клименко, С. Арбузова, В. Пшонки, А. Пшонки и А. Клюева об отмене санкций ЕС, продление которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов, - написала она.

Сарган отметила, что сторонами в соответствующих судебных процессах являются упомянутые экс-чиновники и Совет ЕС.

"Решение суда ЕС никоим образом не повлияют на ход расследований относительно упомянутых лиц, осуществляемых правоохранительными органами Украины, - написала Сарган.

Она также добавила, что действующие санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продлены в марте 2019 года и будут оставаться в силе.

"По результатам судебных решений и их анализа будет более подробная информация, - подытожила Сарган.

Напомним, 4 марта ЕС обнародовал решение о продлении санкций против Януковича и 11 его соратников до 6 марта 2020 года.

В ЕС тогда решили исключить из санкционного списка экс-главу Администрации президента Януковича Андрея Клюева. В ГПУ тогда уверяли, что делают все возможное, чтобы довести расследование по Клюеву до конца.

Санкции против Януковича и его окружения были введены в марте 2014 года.

В целом, в список санкций ЕС внесены 170 человек и 44 организации.

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