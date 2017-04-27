В ЕС подтвердили окончательную дату ввода безвиза с Украиной

Председатель делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации ЕС-Украина Дариуш Росати заверил, что в Европарламенте подтверждают 11 июня как дату ввода безвизового режима для путешествий украинских граждан в страны ЕС.

"Уже с 11 июня европейские границы откроются для Украины", - сообщил Росати отметив, что украинцы заслужили безвизовый режим с ЕС.

Вместе с тем, Евросоюз также думает над расширением торговых квот для Украины, - Еврокомиссия подготовила предложения по увеличению объемов украинского экспорта.

"Подготовленные Европейской Комиссией предложения по увеличению объемов тарифных квот для украинской аграрной продукции являются взвешенными и компромиссными. Поэтому мы ожидаем от Европейского парламента поддержания данных предложений как проявление политической солидарности, экономической поддержки и совместных усилий в построении европейского экономического пространства", - заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева по результатам круглого стола "Поддержка восточного партнерства в торговле - Украина" в Брюсселе.

По материалам УКРИНФОРМ