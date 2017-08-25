В ЕС представили проект "плана Маршалла" для Украины

Украинско-литовский проект "плана Маршала" для Украины был представлен в европейских институтах и будет изучен Европейской комиссией, сообщил глава Представительства Украины при ЕС Николай Точицкий

"Была презентация этого плана в европейских институциях и Европейская комиссия достаточно серьезно к этому отнеслась. Учитывая, что украинско- литовский план передан недавно, то Еврокомиссия изучит это предложение и посмотрит, каким образом они смогут в этом принять участие", - сказал Точицкий.

По словам главы Представительства Украины при ЕС, проект документа предусматривает выделение ежегодно EUR5 млрд на поддержку реформ в Украине.

"На что мы выйдем в конце концов, имею в виду ЕС, поскольку я тут могу говорить только за ЕС, каким образом Евросоюз примет участие - это подлежит еще изучению, но думаю за 1-1,5 месяца мы будем иметь видение", - добавил Точицкий.

Ранее председатель делегации Европарламента в парламентский комитет ассоциации ЕС-Украина Дариуш Росати также заявил, что Европейский союз должен поддержать Украину в реформировании, нужно создать "план Маршалла".

Стоит отметить, "план Маршалла" - это программа помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутая в 1947 году госсекретарем США Джорджем Маршаллом. В осуществлении плана участвовали 17 европейских стран. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности европейских стран, вытеснение коммунистов из властных структур и развитие Европы в целом.