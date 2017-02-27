В ЕС завтра начнутся межинституционные переговоры о безвизе для Украины

В Евросоюзе во вторник, 28 февраля, начнутся межинституционные переговоры об отмене визового режима для Украины.

Об этом собственному корреспонденту Укринформа в Брюсселе сообщили в Совете ЕС.

"Трехсторонние переговоры о проекте законодательной резолюции относительно включения Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования, между Советом ЕС, Европарламентом и Еврокомиссией начнутся во вторник", - рассказал собеседник агентства.

Как прогнозируется, после завершения этих переговоров и принятия решения в Европарламенте и в Совете ЕС безвизовый режим для Украины вступит в силу через несколько месяцев - в конце весны или в начале лета.

Как сообщал Укринформ, ранее в понедельник, 27 февраля, Совет ЕС утвердил решение об отмене визовых требований для граждан Грузии, которое вступит в силу до конца марта. Одновременно с решением о Грузии министры стран-членов ЕС также одобрили новый механизм приостановления безвизовых режимов для всех третьих стран.