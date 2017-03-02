В этом году Порошенко дважды напрямую общался с Путиным - АП

В российских СМИ сегодня сообщили, что с начала года президенты Украины и РФ говорили по телефону четыре раза; на Банковой это частично подтвердили

С начала последней по счету эскалации насилия в Донбассе президент Петр Порошенко дважды разговаривал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Информация о прямых переговорах президентов появилась сегодня в российских СМИ, частично эти данные подтвердили в Администрации президента в ответ на запрос LIGA.net.

"Во время обострения ситуации в Донбассе, для того чтобы остановить постоянные обстрелы Авдеевки и восстановить энергоснабжение города, а также чтобы освободить заложников, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко, президент Украины провел телефонные беседы с президентом России", - заявили на Банковой.

Как утверждают у Порошенко, такие контакты состоялись в координации с европейскими партнерами по нормандскому формату.

"Так как разговоры были безрезультатными, отдельного сообщения не было", - ответили в АП на вопрос, почему о переговорах не было официального сообщения.

2 марта 2017 года прокремлевский ресурс Коммерсант сообщил со ссылкой на "источники в Киеве и Москве", что с начала года Порошенко и Путин говорили по телефону четыре раза, причем предпоследний разговор состоялся якобы 11 февраля, а последний прямой контакт - 21 февраля. "Эти контакты... не афишируются: если о них будут регулярно сообщать, критики украинского президента в радикальном лагере получат очередной повод обвинить его в "сговоре с агрессором за спиной народа", - отметили в издании.