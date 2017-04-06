В Европарламенте объяснили условия "безвиза" для Украины

В Европейском парламенте объяснили условия безвизового режима с Европейским союзом для украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе ЕП.

"Парламент одобрил неформальное соглашение с Советом в четверг, согласно которому граждане Украины будут освобождены от виз для краткосрочного пребывания", - говорится в сообщении ЕП.

Согласно принятому решению, украинцы, имеющие биометрический паспорт, смогут поехать в ЕС без визы на 90 дней в течение 180-дневного периода для туризма, посещения родственников или друзей, или для коммерческих целей, но не для трудоустройства. Освобождение распространяется на все страны ЕС, за исключением Ирландии и Великобритании, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии", - говорится в сообщении.

"Украина достигла всех условий, поэтому визы должны быть отменены. Отмена виз является еще одним сильным сигналом, что Украина является ключевым партнером для Европейского союза в Восточном партнерстве", - отметила докладчик Мария Габриэль.

Так, "за" проголосовал 521 депутат, "против" 75 и 36 воздержались. Теперь решение должно быть официально принято Советом министров.

"Вероятно, решение вступит в силу в июне, через 20 дней после его опубликования в Официальном журнале ЕС", - сообщили в ЕП.

Как сообщалось, 6 апреля Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление украинцам права на безвизовые поездки в страны ЕС.