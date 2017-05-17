В Европарламенте пройдет церемония подписания безвиза для Украины

Сегодня, 17 мая, в Европейском парламенте состоится торжественная церемония подписания законодательного акта, которым будет введен безвизовый режим для граждан Украины.

Согласно программе канала ЕС Europe by Satellite, начало церемонии подписания запланировано на 15:40 по киевскому времени.

Документ будет подписан президентом Европейского парламента Антонио Таяни и министром внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абелой.

В церемонии подписания также примут участие президент Украины Петр Порошенко и докладчик Европарламента по вопросу украинского безвиза Мария Габриэль.

В рамках визита Порошенко проведет встречи с президентом Европейского парламента Антонио Таяни и лидерами ключевых парламентских фракций, передает пресс-служба главы государства.

После подписания решение должно быть обнародовано в Официальном журнале ЕС.

Через 20 дней безвизовый режим вступит в силу.

Как сообщалось, 11 мая Евросоюз завершил принятие безвизового режима для Украины. Большинство членов Европарламента по итогам дебатов поддержали введение безвиза для Украины.

"Безвизовый режим для Украины - это не подарок, а результат борьбы украинцев с коррупцией и реформ, осуществленных в условиях войны", - отметил в ходе дебатов евродепутат от Польши Михал Бони.

По маиериалам УНИАН, УП Європейська правда, Elise Journal