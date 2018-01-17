В Европарламенте заявили, что Украина не нарушала условий безвиза – посол

В комитете Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел отметили положительные результаты имплементации "безвизовых" сделок со всеми безвизовыми странами.

Украина не нарушала правил безвизового режима с Евросоюзом. Такой вывод сделали в комитете Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел, сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий на странице в Facebook.

"Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел (LIBE) обсудил первый доклад Еврокомиссии в рамках предупредительного механизма относительно безвизового режима для третьих стран. Основной вывод – все страны, в т. ч. и Украина, продолжают придерживаться критериев визовой либерализации, а также остаются преданными дальнейшей имплементации всех взятых на себя обязательств", – написал Точицкий.

По его словам, в комитете отметили положительные результаты имплементации "безвизовых" сделок со всеми безвизовыми странами, в отношении которых комиссия осуществляет мониторинг в рамках предупредительного механизма.

"Конечно, есть ряд рекомендаций, которые мы будем учитывать в ходе дальнейших реформ. Важный акцент должен быть сделан на расширении информационной кампании по соблюдению правил действия безвизового режима", - добавил посол.

Ранее Евросоюз потребовал от Украины немедленно активизировать борьбу с коррупцией, что является одним из главных требований функционирования безвизового режима.