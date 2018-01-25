В феврале 2014 года мне предлагали встретиться с Сурковым - Чубаров

В феврале 2014 года председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову звонил неизвестный человек и предлагал встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, заявил сам Чубаров на допросе в Оболонском райсуде по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

"На месяц февраль ситуация в Крыму была напряженной. Потому что официальная республиканская власть была политически ангажированной, занималась подбором и отправкой участников "Антимайдана" в Киев, это все руководствовалось публично и откровенно", - рассказал Чубаров.

Он добавил, что 28 января 2014 года прошел массовый митинг, организованный Меджлисом и проукраинскими силами. Затем Чубарову позвонили с предложением провести встречу с Сурковым, передает "Украинская правда".

"Буквально в конце января - начале февраля я получил телефонный звонок. Человек, который позвонил, предлагал встретиться с Сурковым, помощником президента РФ Путина, который якобы вскоре будет находиться в Крыму. Я ответил, что если встреча касается помощи Украине по обустройству крымских татар, то я готов. По другим вопросам встречаться с ним не хотел", - сказал глава Меджлиса.

По его словам, вечером 20 февраля он получил сообщение от одного из своих коллег по Верховной Раде АР Крыма, что на 21 февраля созывается внеочередное заседание парламента.

"Я набрал заместителя председателя ВР АРК, почему мне не сообщили. По его словам, я понял, что они распространят информацию, что по пути возвращения из Киева в Крым участников "Антимайдана" было якобы сожжено шесть автобусов и шестеро крымских людей якобы убиты. Я вмешался в эти процессы, потому что именно в эти дни Константинов (председатель парламента Крыма, - ред.) находился в Москве. Он тогда уже ездил как челнок и, кажется, 20 февраля в Москве в одном из своих публичных интервью он сделал заявление о том, что, мол, если власть в Киеве будет выстроенная не таким образом, то Крым может рассматривать вопрос об отделении", - сказал Чубаров.

Он также добавил, что это стало информационным взрывом.

"И мы понимали, что ВР АР Крым ждет возвращения Константинова, чтобы легализировать как вариант вот такие его утверждения", - отметил глава Меджлиса.

Напомним, что суд уже допросил в рамках этого дела бывшего постоянного представителя Украины при ООН Юрия Сергеева, экс-премьера Арсения Яценюка, министра внутренних дел Арсена Авакова, полковника Вооруженных сил Украины Юлия Мамчура, бывшего и.о. министра иностранных дел, посла Украины в Польше Андрея Дещицу, председателя Верховной Рады Андрея Парубия и других.

Напомним, что 29 июня 2017 года Оболонский суд Киева разрешил заочное осуждение экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

Позже Янукович сообщил об отказе принимать участие в судебном процессе в деле о государственной измене и отозвал своих адвокатов. Однако 11 декабря они возобновили участие в процессе.

Находясь в России, Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч. 1 статьи 111 (государственная измена), ч. 5 статьи 27, ч. 3 статьи 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 статьи 27, ч. 2 статьи 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

По материалам: Украинская правда