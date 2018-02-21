В феврале 2014 года РФ осуществила в Крым несколько десятков спецрейсов авиации - Ельченко

В февраля 2014 года Россия осуществила десятки дополнительных авиарейсов в Крым, которыми были переправлены 10 000 военных

Об этом заявил на заседании Оболонского райсуда Киева по госизмене бывшего президента Виктора Януковича постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, который до 2015 года занимал должность посла Украины в РФ, передает "ДС".

"Начали появляться российские военные в Крыму. Российская сторона это опровергала. Но даже из российских новостей было понятно, что это военные и дополнительные подразделения. Кроме того, по своим каналам мы видели, что там как минимум несколько десятков были спецрейсов российской авиации, в основном в аэропорт "Бельбек". Хотя российская сторона это опровергала, говоря, что не превышали порог с 12 тыс. служащих", - заверил Ельченко.

Он добавил, что очевидно была передислокация дополнительных российских сил на территорию Крыма.

"Их там было дополнительных тысяч 10, если посчитать те рейсы и возможности авиации", - отметил Ельченко и добавил, что действия России четко подпадают под определение агрессии.