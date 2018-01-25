В феврале 2014 года власти Крыма активно поддерживали "антимайдан" в Киеве - Чубаров

Оболонский районный суд, который рассматривает дело по обвинению экс- президента Виктора Януковича в госизмене, закончил допрос главы Меджлиса крымскотатарского народа, народного депутата Украины Рефата Чубарова.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Во время допроса Чубаров сообщил, в частности, о том, что ситуация в Крыму в начале февраля 2014 года была напряженной, власть была "заангажированной" и отправляла участников "антимайдана" в Киев. "Это всё руководствовалось публично, откровенно", - подчеркнул он.

Чубаров также рассказал, что ему предлагали в начале 2014 года встретиться с представителем президента РФ Владиславом Сурковым, о ходе митинга в Симферополе 26 февраля 2014 года возле Верховной Рады Крыма и т. п.

В судебном заседании объявлен перерыв до 14:00 - на это время запланирован допрос следующего свидетеля.

Ранее сообщалось, что на заседании в четверг суд планирует допросить двух работников УГО, которые осуществляли охрану Януковича. Читайте также:Украинской власти в 2014 году не хватило решимости для урегулирования ситуации в Крыму - Чубаров

Как известно, 29 июня Оболонский районный суд принял решение о начале специального судебного производства в отношении Януковича.

Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27, ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения пределов территории и государственной границы Украины), ч.5 ст.27, ч.3 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.