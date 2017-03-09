В Гааге российская сторона отвергла обвинения относительно МН17

Министерство иностранных дел Украины подало иск по поводу нарушения Россией Конвенций ООН.

Представитель российской стороны отверг обвинения в поставке системы "Бук", из которой был сбит самолет рейса МН17. Об этом на заседании Международного суда ООН в Гааге заявил юрист Самуэль Вордсворт.

"Нет никаких оснований для доказательств, чтобы очень серьезно обвинять, что Россия поставляла вооружение, зная о намерении. Тот, кто, возможно, поставлял оружие, действовал в целях обороны против военных атак со стороны украинских воздушных сил", - заявил Вордсворд.

"Должно быть осознание, что "Бук" поставляется именно для атаки на гражданский самолет. Но Украина утверждает лишь, что он был поставлен из России, и ничего больше", - указал он. Боинг МН17: Обнародованы данные об организаторе транспортировки "Бука"

Также российская сторона во время заседания Международного суда ООН в Гааге призвала Украину четко сформулировать свои претензии по делу сбивания Boeing МН17:

"Украина должна четко сформулировать свои претензии к РФ о сбивании Boeing МН17", - отметил Вордсворд.

16 января Министерство иностранных дел Украины подало иск по поводу нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Международный суд ООН в Гааге. Украина требует от РФ прекращения финансирования незаконных вооруженных формирований на Донбассе и восстановить деятельность Меджлиса в оккупированном Крыму.

Позже в ведомстве отметили, что Украина будет дополнять иск в Международный суд ООН против РФ новыми фактами нарушений прав человека.

Источник: 112.ua

Hyser

http://hyser.com.ua