В ГБР заявляют, что не проводили следственные действия в Офисе президента



Государственное бюро расследований (ГБР) не проводило в четверг, 11 июля, никаких следственных действий в Офисе президента Украины.

"Сообщение, которое опиралось на "анонимный источник" и было вчера распространено рядом СМИ, не соответствует действительности. Считаем, что такое сообщение имело целью дискредитацию не только ГБР, но и Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Бюро в пятницу.

В ГБР отмечают, что это "в первую очередь, удар по государству, если в информационном пространстве правоохранительный орган, который расследует действия топ-чиновников, военные преступления, связывают с российскими спецслужбами".

"Государственное бюро расследований стоит на защите национальных интересов. Наша миссия - установление справедливости в обществе путем независимого и всестороннего расследования преступлений для привлечения виновных к ответственности, несмотря на их должности, связи и ресурсы. В своей деятельности мы твердо придерживаемся принципов верховенства права, законности, политической неангажированности и открытости. Для нас это не просто задекларированные месседжи. Это - наши ценности, в которые мы верим и которые защищаем", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, в четверг в некоторых СМИ появилась информация о том, что ГБР проводит в Офисе президента следственные действия, опрашивая сотрудников СБУ, обеспечивающих деятельность ситуативной комнаты.

Сотрудники ГБР якобы интересовались ведением протоколов заседаний, допрашивали тех, кто обеспечивал уровень секретности в этих помещениях.

В пятницу в пресс-службе Офиса президента Владимира Зеленского опровергли эту информацию, назвали ее "фейком" и заявили, что будут требовать ее опровержения. "Следователи ГБР были только 29 мая - по факту, обнародованному Данилюком (секретарь СНБО Александр Данилюк - ИФ). По поводу пропажи серверов и другого оборудования из Ситуационного центра АП... Больше не были", - заверили в Офисе главы государства.