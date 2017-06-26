В Генпрокуратуре обещают обеспечить Януковичу охрану в случае его возвращения в Украину

Генереальная прокуратура Украины обеспечит полную безопасность и круглосуточную охрану беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу в случае его возвращения в Украину, заявил прокурор отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.

"Я уже не один раз говорил, что опасности в Украине Януковичу нет. Если он приедет, он будет задержан согласно постановлению следственного судьи Печерского райсуда Киева и доставлен в суд. А также сторона обвинения гарантирует ему полную безопасность и круглосуточную охрану на территории Украины", - цитирует "112 Украина" его заявление на брифинге по итогам судебного заседания.

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26 июня Оболонский районный суд Киева начал рассматривать по существу уголовное производство по обвинению беглого экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, однако вскоре после начала заседания судьи приняли решение перенести рассмотрение дела на 29 июня. Причиной переноса заседания стало отсутствие на заседании обвиняемого - как в зале суда, так и в режиме видеоконференции.

Напомним, во время судебного заседания 28 ноября по делу "беркутовцев", подозреваемых в убийствах участников Революции Достоинства, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Находясь в России, Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенные с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины. По материалам: 112 Украина /