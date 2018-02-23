В Генпрокуратуре объяснили закрытие дела против Колобова

Генеральная прокуратура закрыла дело против бывшего министра финансов Юрия Колобова в связи с тем, что он дал обличающие показания, и закончились сроки исковой давности.

"Во время досудебного расследования Колобов был несколько раз допрошен, и во время допросов дал показания, изобличающие других участников преступления, рассказал об обстоятельствах совершения преступления, способствовал органу досудебного расследования", - говорится в ответе ГПУ на запрос "Украинской правды".

Отмечается, что показания экс-министра подтвердил полиграф. Так, согласно заключению судебной психологической экспертизы, "Колобов не вступал в преступный сговор с целью завладения, растраты госсредств, не овладевал и не растрачивал госсредства".

Как сообщают в ГПУ, следователи пришли к выводу, что Колобов к присвоению средств и пособничеству не причастен.

Отмечается также, что 16 ноября 2017 года его действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

17 ноября в Генпрокуратуру поступило ходатайство Колобова о закрытии уголовного производства в отношении него в связи с истечением сроков давности, которое удовлетворили.

Также указывается, что 7 декабря прокурор в уголовном производстве направил в Печерский суд Киева ходатайство об освобождении бывшего министра от уголовной ответственности за "служебную халатность" для рассмотрения по существу.

Как заявили в ГПУ, институт освобождения от уголовной ответственности не осуществляет декриминализации деяния, а освобождает конкретное лицо от ответственности за совершенное им преступление.

"Освобождение от уголовной ответственности не означает оправдания лица или признания его невиновным", - говорится в ответе.

По данным следствия, в 2012 году из госбюджета незаконно выделили 220 млн гривень на телекоммуникационную сеть спецназначения, которую в дальнейшем ввели в эксплуатацию. В сентябре 2014 года по факту незаконного финансирования за счет бюджета телекоммуникационной сети Колобову сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27 (пособничество) и ч. 5 ст. 191 (присвоение средств) УК.

В ГПУ принимали меры по экстрадиции Колобова, но суд Испании в январе 2016 года постановил, что он не подлежит выдаче Украине.

В Генеральной прокуратуре также добавили, что убытки установленные в производстве фактически государству возмещены, поскольку решениями судов имущество и 92,79% акций ОАО "Укртелеком" возвращено государству, а построенная телекоммуникационная сеть за незаконно выделенные из бюджета средства находится на балансе "Укртелекома ".

Напомним, что Колобова подозревали в хищении больших средств и соучастии в хищении денег, совершенном в крупном размере и в составе организованной группы.

21 февраля Печерский суд Киева закрыл дело против бывшего министра финансов в правительстве беглого экс-президента Виктора Януковича Юрия Колобова.

Экс-министр финансов Колобов сбежал в августе 2014 года. 30 октября 2014 года Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего топ-чиновника правительства Януковича. В марте 2015 года он был задержан в Испании по ордеру Интерпола.

Экс-министр и ряд бывших чиновников подозревались в незаконном финансировании строительства телекоммуникационной сети спецсвязи, что повлекло убытки для государства в размере 220 млн гривень. В апреле 2015 года Украина направила Испании запрос об экстрадиции бывшего главы Минфина.

В октябре 2015 года Генпрокуратура заявляла, что защита Колобова пыталась освободить его из-под стражи при помощи фальшивых документов, однако попытка была предотвращена.

Кроме того, Колобов и другие представители бывшей власти подозревались в незаконном выпуске облигаций внешнего государственного займа для получения кредита от России в размере 3 млрд долларов США или другими словами - так называемого "долга Януковича".

По материалам: Украинская правда