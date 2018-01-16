В Генпрокуратуре "с удовольствием пообщаются с Поклонской", если она приедет в Киев

Генеральная прокуратура Украины с удовольствием пообщается с экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской на темы государственной измены и запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, если она прибудет в Киев, сообщает спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Вне всех сомнений и оговорок представители Генпрокуратуры Украины с большим удовольствием пообщаются с экс-прокурором аннексированного Крыму Натальей Поклонской на темы государственной измены и запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, а также сформулируют эксклюзивные ответы на ее искренние вопросы в случае прибытия последней по адресу: г.Киев, ул.Дегтяревская, 31-а. Все законные основания для этого есть", - написал А. Лысенко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Он добавил, что "расходы на проезд и содержание" Н.Поклонской готова оплатить Генпрокуратура Украины.

Ранее сообщалось, что Н.Поклонская направила заявление на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко с требованием начать расследование в отношении президента Петра Порошенко и ряда украинских государственных деятелей.