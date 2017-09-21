В Генпрокуратуре уточнили, кого прослушивало НАБУ

Должностные лица НАБУ в 2016 году "без разрешений суда" прослушивали 114 телефонов украинцев. Такую информацию распространила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, прослушивались сотрудники разведки, полиции, СБУ, заместители министров и другие.

"Установлено, что должностными лицами НАБУ в 2016 году незаконно, без соответствующих разрешений следственного судьи, осуществлялось проведение оперативно-технических мероприятий, в частности проводилось отслеживание передвижения лиц по территории страны и трафика звонков между абонентами 114 телефонов", - отметила пресс-секретарь Юрия Луценко.

Она уточнила, что якобы незаконным способом осуществлялись оперативно-технические мероприятия по чиновникам Главного управления разведки, Службы внешней разведки, Нацполиции, СБУ, Управления госохраны, Госуправления делами, заместителей министров Кабмина, органов ГФС, судей высших судов, председателей райсудов в Киеве, руководителей вузов и других должностных лиц.

Генпрокуратура ведет досудебное следствие в производстве по ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий) и ст. 366 УК (служебный подлог). Допрошены в качестве свидетелей ряд должностных лиц указанных органов.

Накануне генпрокурор заявил, что Национальное антикоррупционное бюро незаконно прослушивало более 140 должностных лиц, в том числе из охраны президента Петра Порошенко.