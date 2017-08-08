В Генштабе объяснили, при каких условиях на Донбассе могут изменить формат АТО

В случае обострения ситуации на Донбассе предполагается большая централизация системы управления, рассказал глава Генштаба.

В случае обострения ситуации на Донбассе формат антитеррористической операции может измениться. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью LIGA.net.

По его словам, сейчас формат АТО отвечает тем угрозам, которые существуют. "В дальнейшем, в случае обострения, думаю, формат этой операции изменится", - сказал Муженко.

Кроме того, начальник Генштаба отметил, что на сегодняшний день достаточно тех полномочий, которые есть у военных в зоне АТО.

"В перспективе, действительно, в случае обострения ситуации предполагается большая централизация системы управления. У нас есть два закона - о чрезвычайном положении и о военном. Он действительно предусматривает усиление роли военных к тех регионах, где введено военное положение, потому что главными в общей структуре органов власти становятся органы военного управления", - пояснил он.

Ранее Муженко заявлял, что в случае обострения ситуации на Донбассе в первую очередь в ряды Вооруженных сил Украины будут призваны резервисты.