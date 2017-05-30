В Генштабе рассказали подробности призыва офицеров запаса

Согласно приказа Министерства обороны Украины No170, срок военной службы по призыву для лиц офицерского состава составляет 18 месяцев

Об этом рассказал начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко, сообщает пресс-служба Генштаба.

Генерал напомнил, что призывной ресурс офицеров запаса упомянутой категории только за последние 7 лет составляет 91 957 человек. Из них на службу будет призвано необходимое количество, чтобы укомплектовать первичные офицерские должности.

На должности в частях, которые выполняют задачи в АТО, привлекаются только офицеры военной службы по контракту.

Офицеры военной службы по призыву будут проходить службу за пределами АТО в пунктах постоянной дислокации воинских частей и подразделений.

"Они (офицеры запаса) также могут привлекаться к службе в АТО, но только в добровольном порядке и после заключения соответствующего контракта", - отметил Артеменко.

Лица, которые получат повестки из военкоматов, обязаны в срок прибыть на пункты сбора для прохождения службы. В случае неявки без уважительных причин, которые должны быть документально подтверждены, граждане несут ответственность в порядке, установленном законом.

Основанием для отложения призыва, в соответствии с действующим законодательством, могут быть семейные обстоятельства, состояние здоровья, отсрочка может предоставляться для получения образования или для продолжения трудовой деятельности.В Генштабе 5 января этого года сообщили, что в 2017 году на военную службу в Вооруженные силы Украины будут призывать офицеров запаса, окончивших военные кафедры высших учебных заведений, но ранее не служившие.

11 января в Генштабе заявили, что еще не приняли решения о призыве на службу в Вооруженные силы Украины офицеров запаса.

Заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ Марк Андрусяк заявил, что привлечение офицеров запаса к участию в АТО возможно только на добровольной основе.

30 мая министр обороны Степан Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса на военную службу в Вооруженные силы Украины.