В годовщину событий на Майдане госдеп заявил о поддержке Украины в противостоянии "российской агрессии"

Соединенные Штаты поддерживают борьбу украинцев против "российской агрессии", заявила официальный представитель американского госдепартамента Хизер Нойерт в связи с четвертой годовщиной событий на киевском Майдане.

"Соединенные Штаты продолжат стоять на стороне Украины в условиях, когда она столкнулась с продолжающейся российской агрессией", - говорится в распространенном заявлении дипломата, поступившем в "Интерфакс".

В нем отмечается, что Майдан стал символом "стремления населения Украины к присоединению к Европе", и "небесная сотня" положила свои жизни на Майдане за мечту о лучшей Украине".

В то же время госдеп призвал украинские власти к наращиванию усилий для осуществления "глубоких, всесторонних насущных реформ, необходимых для строительства стабильной, демократической, процветающей свободной страны, которую украинцы заслуживают".

В заявлении указывается, что хотя за четыре прошедших со времен Майдана года "были сделаны важные шаги", тем не менее, властям страны "для того, чтобы выполнить данные на Майдане обещания и раскрыть потенциал Украины, предстоит проделать еще большую работу".