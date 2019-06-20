В "Голосе" ответили "Слуге народа" насчет возможного "объединения" в новой Раде

Партия "Голос" Святослава Вакарчука теоретически допускает, что с президентской партией "Слуга народа" в новой Верховной Раде может быть в коалиции, но это будет не объединение, а партнерство ради общих приоритетов.

Об этом в комментарии Радио Свобода заявил заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Теоретически объединение возможно с любой политической силой, которая не является пророссийской, которая готова реализовывать программу, которая соответствует "Голосу". Поэтому да, действительно, теоретически - вполне возможно. Практически - надо заходить в переговоры, но в переговоры о создании коалиции. А это происходит тогда, когда люди отдали свой голос, проголосовали на выборах и сформировали новый состав ВР. До этого момента это все остается, действительно, на теоретическом уровне. Надо понять, какое будет формироваться большинство, какие задачи оно перед собой ставит, и соответственно от этого уже будет реализация практических шагов", - сказал Юрчишин.

Он исключил факт объединения политических сил и отметил, что речь может идти о партнерстве.

"Объединение политических сил вообще не предусматривает украинское законодательство, но формирование партнерства, то есть коалиции для осуществления программ, которые согласуют между собой политические силы. Это может быть одна, две, три, сколько угодно, сколько пожелает украинский народ, и сколько политических сил для себя поставят интересы Украины превыше свои партийные интересы", - добавил он.

Если анализировать программу партии "Слуга народа, то "и "выжимка", которая сейчас доступна, в принципе, в подавляющем большинстве, соответствует положениям партии "Голос", отметил Юрчишин.

Ранее сегодня председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что теоретически не исключает объединения политсилы с партией "Голос" Святослава Вакарчука. Разумков отметил, что решающим в этом будет то, насколько совпадают "ценностные базисы" партий.