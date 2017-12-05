В Госдепе заявили об обеспокоенности арестами сотрудников НАБУ

В Госдепартаменте США заявили, что аресты сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) могут подорвать международную поддержку, оказываемую Украине.

Об этом сообщает Корреспондент.

"Последние события в Украине, включая срыв расследования дела о коррупции на высоком уровне, арест сотрудников НАБУ, захват секретных досье НАБУ вызывают обеспокоенность в связи с сомнениями в приверженности Украины борьбе против коррупции", − говорится в заявлении ведомства.

В Госдепе подчеркнули, что действия Генпрокуратуры и СБУ могут негативно сказаться на международной поддержке Украины.

"Эти действия, как представляется, являются частью усилий поподрыву независимых антикоррупционных институтов, которым Соединенные Штаты и другие оказали поддержку. Они подрывают общественное доверие и рискуют подорвать международную поддержку Украины", − отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о незаконности действий агентурной сети Национального антикоррупционного бюро, а также назвал аморальными избранные НАБУ методы борьбы с коррупцией.

Также Луценко обвинил главу НАБУ Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины.