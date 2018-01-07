В Госдуме предложили "вернуть" России пол-Украины после слов Вятровича о советской оккупации

Директор Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что Украина должна признать оккупацией период пребывания в составе СССР.

Председатель комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что если Украина признает оккупацией период нахождения в составе СССР, то тогда она должна будет "вернуть" России переданные в советское время территории. Так он прокомментировал "РИА Новости" слова директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.

По словам Калашникова, в Россию нужно будет "вернуть пол-Украины", потому что "и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины".

5 января Вятрович заявил, что Украина должна признать оккупацией период пребывания в составе СССР с 1920-го по 1991 годы и провозгласить преемственность от Украинской Народной Республики.

Из состава РСФСР в состав Украинской ССР, в частности, были переданы: в 1920 году - юго-западная часть Области Войска Донского (Макеевка, Амвросиевка), Станица Луганская Донской области с прилегающими территориями до реки Северский Донец, в 1926-м - часть Донецкого округа Северо- Кавказского края, в 1954 году - Крымская область.