В Госмиграционной службе подтвердили, что украинское гражданство Саакашвили прекратили

Украинское гражданство экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прекратили из-за того, что он указал ложные данные в анкете, сообщили в Госмиграционной службе.

В Государственной миграционной службе подтвердили ТСН, что украинское гражданство экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прекратили.

В ведомстве сообщили, что решение принято на основе п. 2 ст. 19 закона "О гражданстве". Отмечается, что он указал ложные данные в анкете.

В Госмиграционной службе объяснили, что в документах, которые заполнял бывший председатель Одесской облгосадминистрации Саакашвили для получения украинского гражданства, было указано, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, но на территории Грузии был заочно арестован.

Запрос по поводу гражданства Саакашвили в ведомство прислал нардеп от Радикальной партии Андрей Лозовой.

В мае 2017 года Саакашвили заявлял, что Порошенко намерен лишить его гражданства Украины, которое он получил в мае 2015 года, когда был назначен на должность председателя Одесской облгосадминистрации. 7 ноября 2016 года он объявил, что подает в отставку. Саакашвили, в частности, обвинил украинские власти в поддержке коррупционных кланов.

Сегодня нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук сообщил, что президент Петр Порошенко прекратил украинское гражданство Саакашвили.

П. 2 ст. 19 закона "О гражданстве" предусматривает, что одним из оснований для потери украинского гражданства является вступление в него "вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов".