В Госпогранслужбе заявили, что не получали от правоохранителей поручения о запрете въезда в страну Саакашвили

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) не получала от правоохранителей поручения о запрете въезда в страну экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили.

Об этом первый заместитель главы ГПСУ Василий Серватюк сказал 6 сентября на заседании подкомитета по вопросам контроля за соблюдением законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции органами государственной власти и местного самоуправления комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Государственная пограничная служба не имела и не имеет ни одного поручения правоохранительных органов о запрете въезда Михаила Саакашвили на территорию Украины", - отметил он.

Серватюк добавил, что "запрета нет и никогда не будет, это мифы и домыслы".

26 июля, когда политик находился в США, Государственная миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко издал указ о потере украинского гражданства Саакашвили из-за ложных данных, которые тот предоставил при получении гражданства. В частности, не проинформировал, что на территории Грузии он заочно арестован.

1 августа Саакашвили заявил, что надеется на порядочность украинских граждан, которые не допустят его экстрадиции в Грузию, если он вернется в Украину. По словам политика, он готов отстаивать свое украинское гражданство в суде и не будет просить убежища в США.

7 августа политик сообщил, что при вылете из США и прибытии в Польшу у него не возникло проблем с использованием украинского паспорта.

В Польше в интервью "Радио Свобода" Саакашвили анонсировал поездку с семьей "в одну из европейских стран", после чего намеревался отправиться в Брюссель и "несколько других европейских стран" для встреч с их лидерами.

8 августа Саакашвили выехал из Польши и прибыл в Литву. 4 сентября посетил столицу Дании Копенгаген.

По его словам, он вернется в Украину 10 сентября через таможенный пункт "Краковец".