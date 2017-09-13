В ГПСУ уже есть алгоритм взаимодействия с миротворцами в случае их появления на Донбассе

Еще после того, как в 2015 году президент озвучил идею мирного плана и возможное присутствие миротворцев на Донбассе, было разработано несколько вариантов выхода на временно неподконтрольный участок границы.

В Государственной пограничной службе Украины разработан алгоритм взаимодействия с миротворцами в случае принятия решения о введении соответствующей миссии на Донбасс.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Еще после того, как в 2015 году президент Украины Петр Порошенко озвучил идею мирного плана и возможное присутствие миротворцев на территории Украины, на временно неподконтрольных районах Луганской и Донецкой областей, после этого мы разрабатывали несколько вариантов выхода на временно неподконтрольный участок границы, и один из этих вариантов - нам также будут помогать представители миротворческой миссии", - сказал он.

"Если это решение будет принято в ООН, у нас есть алгоритм действий на случай, если с нами возьмет под охрану неподконтрольный участок границы и миротворческая миссия", - отметил Слободян.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин сказал, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

7 сентября Порошенко заявил, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы с РФ.

Украинская делегация в штаб-квартире ООН также передала на рассмотрение партнерам из Совета безопасности свой проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

12 сентября Россия подготовила проект резолюции Совета безопасности ООН, в котором предложила создать вооруженную миссию ООН на Донбассе сроком на шесть месяцев.